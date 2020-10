Anecdote

Destruction All-Stars vient d'être repoussé à février 2021, le jeu sortira au prix de 79,99€ en France.Playstation s'excuse et informe qu'en contrepartie, le jeu sera offert sur les mois de février et mars sur le PS+ !Les gens qui ont déjà précommandé le jeu sur le Playstation Store seront remboursé et de nouvelles informations puis un nouveau trailer seront diffusés la semaine prochain: Prendre un an de PS+ revient donc moins cher que d'acheter ce jeu en magasin.Cette productionvient de Lucid Games, basé à Liverpool, qui a été fondé par les anciens de Bizarre Creations (Blur, PGR.) mais aussi de Sony Liverpool (Wipeout), ainsi que d'Evolution Studios (Motorstorm, Driveclub).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------