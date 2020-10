Alors que j'étais surl'autre jour je tombe sur cette photo.D'après ce que j'ai lu, c'était pour le filmcelui avec. Le gang original de Bojack ici ressemblent à des sortes de vampires. À en juger par cette image, nous pouvons évidemment dire que le récit original du film devait être largement différent de ce que nous avons eu.Alors, je me pose une question suite à cette image !Est-ce quedans son ensemble comme beaucoup d'autres licences dispose d'idées abandonnées comme celle-ci ? Combien de choseset/ouont planifiés pour la Franchise ensemble ou indépendamment mais n'ont jamais vu la lumière du jour ? J'adorerais avoir une liste complète de toutes les choses abandonnées qui n'ont jamais été fait concrètement.Je parle ici de vraies idées dont on dispose de documentation comme par exemple ceci pour le design deIci je parle pas forcément donc de chose qu'on parle dans le manga ou dans les interviews mais qui sont pas exploités, genre les Makaioshins.

posted the 10/25/2020