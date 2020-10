Il y a que moi qui trouve la saison 2 de Fall Guys ultra décevante ? Il y a que 4 nouveaux jeux et sur les 4, il y a qu'un jeu de vraiment rigolo (celui avec les murs où il faut pousser des caisses).Bon il y a un joli boost graphique avec l'ajout du 60 FPS et des couleurs plus vives mais franchement je doute que les anciens restent encore sur les mêmes mini-jeux.Dommage je retournerais de temps à autre, vivement quand même qu'une grosse compagnie pique le concept comme Nintendo avec un Mario Party de ce genre ou qu'Activision balance un Crash Bash Royale car là ça manque grandement de moyens et ça pêche donc sur la nouveauté.Quel dommage...