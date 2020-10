Derrière notre monde, il y en a un autre: un monde de monstres dangereux et puissants qui gouvernent leur domaine avec une férocité mortelle. Lorsqu'une tempête de sable inattendue transporte le capitaine Artemis (Milla Jovovich) et son unité (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) dans un nouveau monde, les soldats sont choqués de découvrir que cet environnement hostile et inconnu abrite des monstres énormes et terrifiants immunisés contre la puissance de feu de leurs armes. Dans leur bataille désespérée pour la survie, l'unité rencontre le mystérieux chasseur (Tony Jaa), dont les compétences uniques lui permettent de garder une longueur d'avance sur les puissantes créatures. Alors qu'Artemis et Hunter construisent lentement la confiance, elle découvre qu'il fait partie d'une équipe dirigée par l'amiral (Ron Perlman). Face à un danger si grand qu'il pourrait menacer de détruire leur monde, les courageux guerriers combinent leurs capacités uniques pour se regrouper pour la confrontation ultime.