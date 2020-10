Voici un petit résumé des informations que l'on a apprit via le numéro de Game Informer pour Spider-Man Miles Morales, attention aux potentiels spoiler.Tout d'abord un point sur la technique :-PS5 Performance Mode: Dynamic 4K/60FPS-PS5 Fidelity Mode: 4K/30FPS, ray-tracing+ d'autres améliorations visuels-Pas de temps de chargement même pour le fast travel-Game Informer a était très impressionné par l'utilisation du ray-tracing dans le jeu.-Insomniac utilise de nouveau sa technique de temporal injection pour le jeu.Quelques détails sur les combats :-Tenez L1 pour charger le Venom en Miles-Tout en maintenant L1, chaque bouton donne accès à un mouvement différent-Toutes les attaques de venin provoquent l'étourdissement aux ennemis et ils sont plus vulnérables aux attaques dans cet état-Venom n'est pas illimité et est construit comme l'indicateur de mise au point de Peter-Ils décrivent la sensation de charger l'attaque de venin comme s'accumulant sur le côté gauche du contrôleur Dual Sense, puis traverse vers le côté droit et tremble à nouveau lorsque vous appuyez sur un bouton-Miles a ses propres gadgets et ils sont utilisés comme dans le premier jeu-Possibilité désormais d'effectuer des stealth takedowns depuis les plafonds et les murs-Peut également réinitialiser les stealth takedowns après avoir été vu en utilisant la capacité de camouflage de Miles, les ennemis deviendront alors effrayés et tireront sauvagement dans les airs et essaieront de le débusquer avec des grenades-Certains ennemis peuvent vous voir même lorsqu'ils sont camouflésEt pour finir plus de détails sur l'histoire et la structure du jeu :-Véritable suite qui prépare le terrain pour ce qui va suivre, un peu plus court que le premier jeu. Ne pas considérer cela comme une histoire parallèle-Le jeu Ara des personnages nouveaux et familiers-Se déroule 1 an après le premier jeu, Miles a 17 ans-L'histoire avancera pour Peter et Miles-Le fait que Miles soit devenu Spider-Man que récemment et qu'il est encore entrain d'apprendre cela se ressentira vias les animations de Miles qui visuellement seront moins fluides/raffinées que celles de Peter-L'accent sera mis sur l'histoire de Miles, il est le seul personnage jouable-Les setpieces seront encore plus impressionnante que celle du précédant jeu.-Des méchants non annoncés seront dans le jeu- "Friendly Neighborhood Spider App": les joueurs peuvent utiliser le pavé tactile pour sélectionner rapidement des activités, des crimes, etc. sur le téléphone de Miles sans accéder à un menu séparé-Amélioration du placement dynamique de la caméra pendant les combats- New York est divisé en quartiers comme le premier jeu, où vous devez terminer des activités et arrêter les crimes à 100%- Nouveaux crimes dans celui-ci, mais il y en aura reviendront du premier jeu- Aucune activité de laboratoire de puzzle cette fois-ci- ils veulent offrir des récompenses significatives à tous ceux qui terminent les activités comme avec des costumes-Tout Manhattan est présent comme dans le premier jeu mais Insomniac y a apporté des améliorations et c'est concentré principalement sur le cartier de Miles, Harlem. Game Informer à d'ailleurs était assez impressionné de voir à quel point Harlem était détaillé.