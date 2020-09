Je vous Spoil les prochains rachats de MicrosoftAlors attention je parle de rachat sur le long terme ça va peut-être prendre plusieurs années mais jusque là Philou a racheté tous les Studios de ma Wishlist Obsidian / Arkane / Double FineJe crois avoir compris ce que Microsoft essaie de faire avec la XBOX Series X c'est de lui redonner une identité de Cores Gamers avec des gros RPGs et des Studios qui ont fait la gloire de la première XBOX. Et son Design également Grosse Box avec un rond vert au dessus rappelle énormément la XBOX Originale ainsi que la volonté d'en faire la console la plus puissante.Ils ont racheté Bethesda car ils ont fait partis de l'histoire de XBOX dès le début avec Morrowind.Ils ont racheté Ninja Theory car ils ont commencé sur XBOX avec Kung-Fu Chaos.Ils ont racheté Double Fine car Psychonauts était a la base une IP exclusif XBOX.Ils ont racheté Obsidian car ils étaient à l'origine de KOTOR 2.Certainement que si ils avaient pu aujourd'hui ils auraient racheté BiowareJ'en suis donc arrivé a des conclusions Logiques.Fromsoftware pourrait être racheté par Microsoft car ils ont travaillé avec Micrososoft sur XBOX avec Otogi 1-2 ainsi que Ninja Blade sur 360 c'est donc un rachat qui a du sens par rapport aux autres rachats. Si on regarde également tous les Deals Sekiro, Souls, Elden Ring sont sur la scène XBOX. Et comme Microsoft cherche a diversifier au Maximum l'offre de contenu dans le Gamepass avoir le genre Souls Like pourrait attiré un publique non négligeable sur la plateforme.On a vu que Microsoft pouvait racheter un éditeur sans difficulté n'est-ce pas ?Alors SEGA qui a fait partie intégrante de l'Histoire XBOX semble pas délirant non plus avec Panzer Dragoon Orta Jet Set Radio etc... Faire revivre le catalogue de SEGA dans le Gamepass pourrait être un gros coup au Japon avec xCloud et la 5G qui se démocratisent doucement. De plus SEGA c'est aussi des développeurs occidentaux qui font des jeux de stratégies dont Relic qui Co-développe Age of Empires IV avec World's Edge et Creative Assembly qui ont développé Halo Wars 2.Vous ne le savez peut-être pas mais Phil Spencer est un joueur PC il est extrêmement friand des gros RPGs Occidentaux à la TES, KOTOR etc... Ils ont l'littéralement la main mise sur tous les gros Studios de RPGs et Phil Spencer a déclaré il y a 2 ans qu'il voulait monter la meilleure écurie de RPGs. Et pour ça c'est dommaget de laisser CD Projekt seul dans un coina l'image de Fromsoftware ils sont des partenaires XBOX de longues date et apparaissent que lors des conférences XBOX. Et je pense qu'il partage la vision de Microsoft a savoir l'accessibilité, laisser le choix aux joueurs de jouer sur PC / Console / Smartphone via un abonnement ou le Cloud...Et pour finir Je pense a Valve. Ils ont déjà un pieds dans Steam avec leurs jeux XBOX qui cartonnent sur le Store, ils ont pratiquement abandonné le Windows Store qui aurait pris trop de temps a s'imposer sur des Stores qui sont déjà bien installés. Gaben Lordcomplimente la XBOX Series X à la TV et Microsoft et Valve travaillent ensemble sur la VR également... Je pense que dès que Gaben Lord décidera de prendre sa retraite c'est Microsoft qui va se charger de récupérer Valve.Je pense que d'ici une dizaine d'années on aura de belles surprises.récapitulatif-Fromsoftware- SEGA-CD Projekt Red-Valvej'émets pas l'impossibilité de plus petits rachats là je pense que je parle juste des principaux après on est pas a l'abris d'autres surprises