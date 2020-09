...le retour du commandant Shepard et de son équipage aura bien lieu avant la fin de l'année fiscale d'Electronic Arts (soit le 31 mars 2021). Mais contrairement à ce que les précédents bruits de couloir pouvaient affirmer, la remasterisation ne devrait pas sortir sur Nintendo Switch.



Toujours d'après cette même source, la compilation s'intitulerait Mass Effect: Legendary Edition. Nous devrions y retrouver les trois premiers jeux et tous leurs DLC. Au départ, EA devait annoncer le titre en octobre et le sortir ce même mois. Mais le planning de l'éditeur pourrait avoir été bouleversé à cause du coronavirus.

:Voilà comment pourrait s'appeler le remaster de Mass Effect Trilogy.Comme souvent l'information viendrait du journaliste, du siteDonc maintenant EA/Bioware,vous aller nous faire plaisir d'annoncer cette trilogie!Parceque le,ils nous chauffe depuis le début de l'année là!En espérant que l'annonce soit faite le 7 novembre prochain,pour le