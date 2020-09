Tout les jeux présenté sont cross gen... Si vous avez une One X ou Ps4 Pro vous aurez le jeu pour 50 au lieu de 80... Avec les nouvelles consoles il n'y a aucun jeu vraiment qui propose quelque chose de révolutionnaire, les jeux sont générique comme d'hab pour pas changer et en plus il base leur campagne promo sur le bond graphique d'un remaster a un full next gen qui pour moi est complètement stupide vu la difference minim apporté avec la 4KMa ps4 pro peut largement tenir la route jusqu'en 2023Le jours ou je sentirai une frontiere entre la PS5 et la Pro je passerai le cap. Et vous ? Vous en pensez quoi ? Le gamepass est la meilleure solution a mon gout et surtout avec le xcloud qui risque d'avoir son lot de bon jeu !