C'est un documentaire riche en informations et nostalgie qui nous fait revivre l'évolution du marché à travers les yeux de très nombreux professionnels actuels et retraités. Un voyage temporel qui commence un peu avant l'arrivée de la Playstation sur le marché.Beaucoup de points de vus différents, venant de professionnels de différentes entreprises, rendent ce projet très très intéressant et authentique.Il fait presque 3 heures mais retrace l'histoire de Playstation à travers les yeux de ses professionnel du Jeu vidéo... Du début des négociations pour un partenariat avec Nintendo (qui n'aboutira finalement pas) jusqu'au lancement de la PS4.Énormément de professionnels du milieu partagent leur souvenirs comme Shinji Mikami, Mark Cerny, Lorne Lanning, Andy Gavin, Fumito Ueda, Hideo Kojima, Jim Ryan, Markey Healey, Hideki Kamiya, Shahid Ahmad, Ted Price, Katsuhiro Harada, Kazunori Yamauchi, l'ancien directeur de Nintendo, des personnes chez Sega, des journalistes qui étaient déjà dans le milieu à l'époque et bien d'autres...Le documentaire aborde de nombreux points comme la communication exemplaires de Sony auprès des joueurs et développeurs, l'évolution de la mentalité des gens grâce à Playstation, le soutient offert aux développeurs, le développement de nouvels technologies, l'agressivité des prix, les coups de génie mais aussi les erreurs commise durant ces 25 dernières années.