According to the person concerned, the production volume has been forced to be reviewed because the yield of SOC is sluggish at about 50%. He said that the yield is improving, but the quality has not reached a stable level. A Sony spokeswoman declined to comment.

Sony avait initialement prévu d'expédier 15 millions de ses futures ps5 à travers le monde d'ici mars 2021, mais des problèmes de fabrication du SoC ont modifié les plans du constructeur, qui a du diminuer sa quantité initialement prévue..pour atteindre les 11 millions de consoles produites à la fin de cette période.