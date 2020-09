PlayStation va apparemment mettre en place un marquage spécial sur les boîtes des titres PlayStation 4 cross-gen qui offrent une maj gratuite vers leurs versions PS5.La boîte d'Ubisoft Immortals Fenyx Rising a été publiée jeudi et offre un premier aperçu du badge "mise à jour PS5 disponible".Plutôt discret. ^^

posted the 09/11/2020 at 01:09 PM by jenicris