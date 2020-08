-Konami a travaillé sur le reboot d'un jeu de Silent Hill (comme God of War) pendant environ 2 ans



- le projet "Silent Hills" est mort cette année après un briefing avec Konami, un représentant légal de Kojima et Sony



- Japan Studio (avec le soutien de PlaystationStudios) s'occupe du développement du "projet 0" pour en faire un survival horror (après un partenariat signé avec Konami, ce devrait être le reboot de Silent Hill)



- Rôles : Toyama en tant que directeur de la création, Masahiro Ito et Akira Yamaoka en tant que consultants externes à partir de 2019



- Sony le publiera en exclusivité sur PS5, Konami obtiendrait 8% des revenus



- L'état de développement devrait être bon, de sorte que la publication est prévue pour 2021 ou début 2022



Peut-être, ce que je connaissais sous le nom de "Projet 0" basé sur la franchise Silent Hill était en fait Silent Hill

Bon alors ça vient de deux mecs vérifié sur Resetera par la modération. Et Dusk Golem y croit (notamment a ce que dit KatharsisT). De toute façon ce dernier affirme qu'un Silent Hill est en développement.Ça donne du coup:Et Dusk Golem est chaud aussi: