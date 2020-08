Selon les sources de développement et de vente au détail de VGC, la mi-novembre est exactement le moment où la PlayStation 5 a le plus de chances d'atterrir. Au Royaume-Uni, nous croyons savoir que PlayStation a déjà prévu des dépenses de marketing importantes pour les sept jours commençant le vendredi 13 novembre. De nombreuses sources de vente au détail nous ont également indiqué qu'un lancement pendant cette période correspondrait à leurs attentes.Les sources de développement et de vente au détail s'accordent également pour dire que la Xbox sera lancée en premier. Microsoft a dit aux développeurs de prévoir un lancement au cours de la toute première semaine de novembre, ce qui lui donnerait également une marge de manœuvre pour éventuellement se glisser dans la deuxième semaine et continuer à lancer avant Sony. Des sources de Xbox ont indiqué que le détenteur de la plateforme s'attend également à ce que la PS5 arrive dans la semaine qui commence le 13 novembre.