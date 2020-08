Spoiler :



Bon courage pour bien capter d'entrée de jeu toutes les subtilités de la stratégie dite de "la tenaille temporelle"

Bon voilà, les aminchesJe rentre tout juste du cinéma. C'était ma première séance depuis Sonic le film (que je viens de récup' en bluray, d'ailleurs, film très sympathiqueAlors, comme dit dans le titre : je ne vais rien spoiler.Simplement donner un conseil :Mais sérieusement, hein. Déjà,. Il faut y aller, bordel. Le cinéma a besoin qu'on se bouge le cul, maintenant. Si ce film-là ne nous ramène pas dans les salles, aucun ne le fera.Le covid au ciné, d'ailleurs, ça rend parano : j'ai dû tousser une ou deux fois (le truc normal au cinoche) et tout de suite, je me suis senti coupable.Mais on s'en branle : retour au film.Il y a un truc que j'adore chez Nolan depuis un moment, maintenant :Il t'explique vite-fait un concept, et si t'as pas compris, c'est le même tarif.Perso, j'y suis allé :1) super réveillé2) super motivé3) conquis d'avance4) ultra-prêt à faire marcher mon cerveau, vu que j'adore tout ce qui traite de physique quantique et plus généralement les œuvres qui délirent sur le cours du tempsEt malgré tout ça :Ahah. LOL.Enfin, si, j'ai compris, quand même. Mais pas tout, tout. Fin, comment dire... C'est quand même... UUULTRA complexe. Dans le déroulement, je veux dire. Dans la façon de présenter les choses.Quand t'as le petit tuto, au début, t'es comme le perso principal. Tu te disPis après le film décolle. Et toi, t'es collé à ton siège. Ton cerveau fume, et ton œil s'ouvre grand. Comme ta bouche d'ailleurs. Gaffe au covid !Ok, mini, mini,Je suis d'ailleurs prêt à parier qu'un nombre incalculable de gens vont sortir du ciné en disant :Et ils auront bien raison, parce que franchement ça déchire. Mais le film aura besoin d'êtrepar beaucoup de monde pour bien en saisir toutes les subtilités. On est quand même dans un truc mille fois plus complexe que l'intrication des rêves d'(avec des temporalités diverses, vous vous rappelez ?) ou le montage à temporalité variable deDe toute façon, ces exemples le montrent bien :, pardu temps. Que ce soit dans, ou comme je viens de l'écrire dansetBon, ben, dans ce film, il se fait clairement plaisir avec le "gold ticket" que lui file la Warner. Ou quand un mec dont le cerveau tourne à une vitesse toute autre que le commun des mortels se retrouve avec un budget illimité et une carte blanche...ben ça donnePutain, mais quel film de malade ! Courez-moi voir ce truc, les amis !Love,Bobo