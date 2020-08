Jeux Vidéo

Battletoads - Legacy Cartridge Collection



• Limited Edition of 2,000

• Brand-New Playable Cartridge

• Translucent Zitz Green and Ultra Limited Pimple Brown Cartridges**

• Specialty Fold-Out Foil Box with Gloss and Embellishments

• Full-Color, Premium Instruction Booklet w/ Restored Artwork + Foreword by Jirard “The Completionist” Khalil

• Custom Dust Cover

• Retro Pack-In Surprises

• Custom Package Design & Restoration by Jango Snow Art & Design

• Manufactured by Retrotainment Games + Infinite NES Lives

A l'occasion de la sortie du nouveau Battletoads sur PC et Xbox One, iam8bit nous dévoile la sortie du double concept albums "Smash Hits" basé sur la musique du jeu d'origine mais aussi du dernier.Mais aussi de la "Legacy Cartridge Collection" ! Une réédition physique du jeu NES d’origine avec un packaging collector, et limitée à 2000 ex pour $ 99.99Les liens pour commanderLa bande originale : https://www.iam8bit.com/products/battletoads-smash-hits-2xlp Le jeu NES : https://www.iam8bit.com/products/battletoads-legacy-cartridge-collection