Enfin, Microsoft a révélé il y a quelques semaines que le reboot de la franchise Fable est officiellement en cours chez Playground Games. Alors que la rumeur court depuis des années sur ce projet, c'est la première révélation directement de l'éditeur que l'on est eu depuis. Cependant, si vous aviez la moindre envie que le prochain jeu Fable arrive bientôt, vous pourriez vouloir anéantir ces espoirs. Si vous jetez un coup d'œil rapide à la page des carrières de Playground sur le site officiel du studio, vous verrez que le développeur semble encore avoir pas mal de personnel. Et non seulement il y a beaucoup de postes actifs à pourvoir dans l'équipe de Fable de Playground, mais les rôles qui sont actuellement engagés semblent être assez importants. Parmi les postes essentiels qui sont actuellement ouverts, Playground cherche toujours à ajouter à l'équipe un Lead Audio Engineer, Lead AI Engineer, Lead Game Designer, Animation Director, et un Lead Scriptwriter. Ces postes ne sont que quelques-uns des quelque 40 qui sont actuellement disponibles chez Playground en ce moment.

posted the 08/12/2020 at 08:54 AM by jenicris