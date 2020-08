Dans une lettre adressée à tous les employés de Warner Bros., Jason Kilar, PDG de WarnerMedia, a exposé son plan d'organisation pour faire avancer l'entreprise. Bien qu'une grande partie de ce plan concerne l'augmentation du rôle de HBO Max et certains changements dans la structure de l'entreprise, Jason Kilar note explicitement que la division des jeux restera au sein de WarnerMedia.Il écrit que "Warner Bros. Interactive fait toujours partie du Studios and Networks group", aux côtés de plusieurs autres marques qui "s'efforcent toutes de faire participer les fans à nos marques et franchises par le biais de jeux et autres expériences interactives".https://www.resetera.com/threads/newest-interview-with-jason-kilar-warner-media-ceo-implies-their-gaming-sector-might-be-staying-with-them.264483/