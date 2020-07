Note

La recherche des terminaux dansn'était pas bien utile, car les cinématiques que l'on obtenait en récompenses étaient à la fois moches et incompréhensible. Mais dans, ai-je remarqué : c'est tout l'inverse, elles sont extra... ! Toutefois, à mon grand dam, elles ne pas sous-titrées ! Juste... pourquoi ?!Vous savez pas à quel point ça me fusille l'expérience... !Déjà j'préfère la jouabilité du Major deet son game design un peu plus ouvert, mais si en plus quand je tombe sur ce quart de narration, je peux rien piffer au lore des, dont d'ailleurs l'on incarnE l'en cours de partie, bah ça me pourri un peu beaucoup mon expérience de jeu..Bref, si vous avez la solution à mon problème (si y'en à une), elle serait bienvenue: Je je suis partis voir pour régler le problème dans les menus, mais rien n'y fait, aucune sous-titres...Pour finir sur une bonne note néanmoins, j'ai découvert que la touche " select " de la manette nous permettait d'apprécier la refonte du jeu, (ça devait aussi être le cas pour), et la différence est juste bluffante ! Ils ont refait l'intégralité de la cosmétique du jeu, même l'ost a été reprise, et l'audio du jeu a été mis à jour... Les améliorations sont légions, c'est juste ouf