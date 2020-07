Je regarde les opinions des fans une fois qu'un jeu est sorti. Comme il y a des cas où je ne peux pas répondre à ces opinions exactement comme les fans le souhaitent, j'essaie de me défier avec d'autres idées nouvelles et amusantes. Ce que je garde toujours à l'esprit, c'est de faire tout ce que je peux pour que les joueurs puissent vivre des expériences de jeu nouvelles et uniques. Je suis convaincu que si vous jouez à Paper Mario: The Origami King, vous comprendrez combien d'idées nous avons réussi à intégrer dans un seul jeu.Premièrement, la philosophie de Nintendo en matière de création de jeux est que nous n'ignorons pas les joueurs occasionnels lors de la création de nos jeux. Cela est également vrai pour les jeux tels que ceux de la série Metroid Prime; des jeux qui, à première vue, semblent ne s'adresser qu'aux joueurs de base. Dans cet esprit, ce que nous avons fait dans la série Paper Mario est de travailler beaucoup, en particulier sur les éléments de résolution de casse-tête des jeux, afin qu'ils puissent également être appréciés par les utilisateurs principaux.Ainsi, par exemple, dans Paper Mario: The Origami King, les joueurs doivent deviner les points faibles des boss en fonction de leurs caractéristiques et rechercher la solution pour les vaincre, sinon ils ne pourront pas gagner ces batailles.C'est un jeu d'aventure après tout, donc ce ne serait pas juste si les batailles n'avaient pas aussi une sorte d'élément de résolution de casse-tête! (Bien sûr, nous avons également ajouté un système pour les joueurs occasionnels où ils peuvent utiliser des pièces de monnaie dans les batailles pour obtenir de l'aide des crapauds spectateurs.)Cependant, je pense qu'il est difficile de satisfaire certains fans avec la direction du jeu d'aventure s'ils pensent que les jeux Paper Mario sont simplement des RPG. J'espère que tout le monde jouera à ce jeu avec un esprit ouvert.Dans Super Paper Mario, l'histoire élaborée a éloigné le jeu de l'univers de Mario, donc depuis Paper Mario: Sticker Star, je me suis abstenu d'utiliser des histoires trop compliquées. Personnellement, j'aime les jeux avec des histoires. Lors de la production de The Legend of Zelda : A Link to the Past, nous avons utilisé un système de paramétrage des personnages et de vraies conversations afin de construire l'histoire, ce qui était une première pour un jeu dans une série. (J'ai également écrit le texte de ce jeu.)Pour revenir à Mario, dans Paper Mario: Color Splash, j'ai évité d'avoir une histoire compliquée pour ne pas trop m'éloigner de l'univers Mario, et plutôt visé un jeu avec des événements plus mémorables. Pour créer des expériences encore plus mémorables pour les joueurs, dans Paper Mario: The Origami King, nous avons créé des personnages autres que le personnage partenaire qui voyageront également avec les joueurs tout au long du jeu. En particulier, je pense que Bobby (Bob-omb) s'est avéré être un personnage tout aussi mémorable qu'Olivia.Depuis Paper Mario: Sticker Star, il n'est plus possible de modifier les personnages de Mario ou de créer des personnages originaux qui touchent à l'univers de Mario. Cela signifie que si nous n'utilisons pas de personnages Mario pour les patrons, nous devons créer des personnages originaux avec des designs qui n'impliquent pas du tout l'univers Mario, comme nous l'avons fait avec Olly et les patrons de la papeterie.Qu'un personnage devienne un succès de tous les temps ou non ne dépend pas de nous du côté du développement; Je pense que c'est plus le cas que les personnages que les fans acceptent vraiment finissent naturellement de cette façon. J'espère que les frères et sœurs en origami de Paper Mario: The Origami King resteront dans la mémoire des joueurs, même s'ils n'apparaissent que dans ce titre.