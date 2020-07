Bon, ya Far Cry 6 qui a déjà leaké et j'ai trouvé le trailer vraiment pas mal. J'espère qu'ils montreront du gameplay ce soir. Après ya AC Valhalla même si les 30 min de gameplay m'ont vachement refroidi, j'avais l'impression de voir un AC Odyssey skin viking, et encore.



WD Légion un peu osef, j'aime pas cette licence mais peut être que celui là pourra me faire de l'oeil. Après... God And Monster qui apparemment aurait totalement changé, j'ai envie de voir ce que ça donne.



Puis j'espère un One More Thing genre Splinter Cell ou Rayman même si je pense que je rêve...



Bref, je m'attends pas à grand chose et vous ? Ça sera déjà mieux je pense que celle de EA, en même temps difficile de faire pire...