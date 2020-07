Après un long silence dû à la crise sanitaire liée au COVID-19, Nintendo pourrait revenir dans les prochains jours avec un nouveau Nintendo Direct.

Resté plutôt discret durant la période de confinement, Nintendo pourrait bien nous prendre par surprise dans les jours à venir.



Le souvent bien informé Kelios, qui avait déjà révélé à l’avance les dates de plusieurs autres éditions, a annoncé sur Restera que Big N aurait prévu la diffusion d’un nouveau Nintendo Direct pour le 20 juillet, alors que le dernier gros rendez-vous de la marque présentant plusieurs jeux remonte déjà à septembre 2019.



A-t-il encore tapé dans le vrai ? Nous serons rapidement fixés, et ce alors que Paper Mario : The Origami King (dernier gros jeu de l’année en date) sera sorti 3 jours plus tôt.

J'espère qu'on aura les dates de ces 3 tueries en vues