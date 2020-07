Salut tout le monde, ayant fini TLOU2, j'en profite un peu avant Ghost of Tsushima pour découvrir ou redécouvrir quelques jeux courts. Je me suis donc remis sur le meilleur Remake toute gen confondu, Resident Evil. Vu que j'en ai aussi profité pour retaper un peu la chaine youtube et la réalimenter, je me suis dis que j'allais vous faire un let's play du jeu en Survie et avec Jill.



Pour ceux qui ne connaissent pas trop, en gros le mode survie c'est :



Difficulté max

Moins de ressources (soin, munitions)

Les coffres ne sont pas reliés entre eux



Bref que du bonheur, en fait la première fois c'est vraiment dur et faut bien connaitre le jeu mais bon là je l'ai fait et refais plus de 30 fois entre la version PS4 et Switch donc ça va le faire.



Bon sinon j'en ai pas parlé ici mais concernant TLOU2, je le trouve trés bon mais niveau scénario, je préfère de trés loin le 1er.





Momotaros FR - https://youtu.be/Qp776Ye9Pvk