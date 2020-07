Comme certains l’ont peut-être déjà remarqué, j’ai toujours apprécié les jeux indépendants et, depuis que j’ai été nommé Chef de l’initiative PlayStation Indies en novembre dernier, je travaille en étroite collaboration avec tous les services de Sony Interactive Entertainment pour faciliter la vie aux développeurs indépendants et faire briller leurs jeux sur le marché ultra-compétitif des jeux vidéo.



Ensemble, nous sommes ravis de vous annoncer de façon formelle l’initiative PlayStation Indies. Avec PlayStation Indies, nous espérons soutenir et faire connaître non seulement les meilleurs jeux indépendants édités sur PlayStation, mais également toute la communauté indépendante. Notre objectif est de faire de PlayStation le meilleur endroit pour développer, trouver et jouer à des jeux indépendants exceptionnels.



Nous pensons que la communauté indépendante est de plus en plus importante pour l’avenir de l’industrie des jeux vidéo, car le développement des jeux AAA est de plus en plus lourd financièrement, et les grandes entreprises ont de plus en plus de mal à justifier les investissements dans de nouveaux concepts dont le succès n’est pas forcément garanti. Nous croyons que les développeurs indépendants continueront à donner vie à des idées encore jamais vues, à créer de nouveaux genres de jeux et à promouvoir l’art et le sens inhérents aux jeux vidéo. PlayStation a toujours apprécié les jeux basés sur un concept novateur comme PaRappa the Rapper, Katamari Damacy, LittleBigPlanet et Journey, et il nous tarde de découvrir les nouvelles idées qui émergeront prochainement !

Vétéran de PlayStation et ancien président des SIE Worldwide Studios, Shuhei Yoshida présente enfin son initiative dédiée aux jeux indépendants.En plus de dévoiler neuf jeux indépendants pour PS4 et PS5 (F.I.S.T: Forged in Shadow Torch, Maquette, Where the Heart Is, Heavenly Bodies, Creaks, Recompile, etc...), Shuhei Yoshida a également annoncé qu'à partir de ce mois-ci, le PS Now sera enrichi chaque mois d'un jeu indépendant. Cela commence avec Hello Neighbor.