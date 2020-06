a 26 ans, Takemichi a le sentiment d’avoir déjà raté sa vie. Vivotant de petits boulots ingrats tout juste bons à payer le loyer d’un studio miteux, il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse lorsqu’il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu’il ait eue… La jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d’un règlement de comptes entre les membres d’un gigantesque gang, le Tokyo Manji-kai.



Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d’un accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, lorsqu’il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon.



Et si c’était pour lui l’occasion de sauver Hinata ? Mais en tentant de modifier le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé aux complots se tramant autour du Tokyo Manji-kai et de son charismatique et mystérieux leader…

un furyo plutôt sympathique qui part dans des délires de voyage temporel pour modifier le cours du temps et le destin de certains personnages ... qui rappelle bien évidement des manga comme erased, mais avec un contexte sur la guerre de clan.malgré les avis dithyrambique autour de ce manga que je trouve un poil démesuré( comme souvent), ça reste un petit shonen sympa qui prend finalement un peu d'ampleur vers le tome 4.c'est donc une bonne annonce, contrairement a celle de l'adaptation de eden zeropuis les furyo sont généralement si peu adapté en anime, donc c'est parfait.le manga compte 17 tomes actuellement au japon(toujours en cours de parution). Chez nous, on en est au 7ème, le tome 8 arrive début juillet.La série animée est prévue pour 2021 au Japon.