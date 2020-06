Salut tous le monde, Je mets le test sans spoiler de sheshounet Pour ceux qui mettent 0 à tout và où bien qui crache pour rien sur le jeux. Ceux que je préfère c'est les youtujoueurs ils ne jouent pas mais regarde puis crache sur le jeux (et d'autre jeux aussi en général). Bon juste pour dire que le bashing sur jeu c'était du grand n'importe quoi. Cette génération de joueurs est vraiment lamentable, dire que ça va continuer. Bonne video à tous et surtout bon jeu.

Like

Who likes this ?

posted the 06/19/2020 at 12:02 PM by radek