Dragon Ball

Résumé: L'histoire essaie d'expliquer le passé de Yamcha, comment il a appris ses talents de combattant, pourquoi il connaissait Son Gohan et Maître Roshi, et ses sentiments d'être le plus faible des guerriers Z.



Il commence à suivre la vie de Yamcha depuis la victoire contre Cell, en expliquant son passé principalement à travers des flashbacks.



Alors que le ton général de la bande dessinée est plein de blagues, plus proches du DB des origine que de DBZ, il y a des moments plus sombres avec considérations réalistes (par exemple sur le traumatisme d'avoir été poignardé à mort par le bras d'un cyborg).

RMK

Résumé: L'histoire se déroulent en Age -238, sous la régence du roi Sadala , Yamoshi un saiyan leader de son équipe découvre que son ancien ami Kanba à refait surface, mais il serait la source d'un mal inconnu sur leur planète... Yamoshi cherche donc en quoi Kanba est impliqué dans cette histoire ainsi qu'un moyen de régler la situation.

Thibault Deboom

Résumé: Sur la planète Namek, le Saïchoro met au monde des jumeaux, chose inédite jusqu'à présent. Le récit va alors nous narrer le destin de ses deux frères Nameks nés pour être des saichoros et comment ils vont affronter le funeste sort de leur doux monde.

-----------------------------------------

Toyble/Toyotaro

Dave-X

Petit sujet léger du dimanche je voulais avoir juste votre avis sur les fan-mangas de la licencey en a t-il qui trouve grâce à vos yeux et quels sont les dessinateurs qui mériteraient d'être reconnus pour leurs travaux ? Et qui s'approche en terme de narration à?.Pour ma part si je devais faire un top 3, je retiens trois fan-mangas Dragon Ball particulier à mon coeur.Le premier étant un fan-manga sur Yamcha nomméCe fan-manga est une bande dessinée de fan en cours écrite et dessinée par, lancée en 2014. Il est toujours d'actualité vous pouvez le suivre en anglais à l'adresse suivante.Le second fan-manga que j'ai adoré c'est un fan-manga assez court sur Yamoshi et Kanba (Cumber de Super Dragon Ball Heroes), le nom de ce fan-manga étantCe que j'aime bien dans cette histoire sans trop en faire avec l'escalade à la puissance et comment l'auteurarrive à tissé les liens avec l'ensemble des éléments donné par la licence sur l'origine des Saiyan et de leur pouvoir dont voici le lien.Enfin mon troisième fan-manga porte pour le coup sur la planète Namek et principalement le cataclysme ayant sévi sur cette dernière, le fan-manga se nommeComme le fan-manga précédent celui-ci est encore une fois efficace et simple, simple dans le sens ou il ne complexifie pas son histoire en cours de route et reste sur sa narration de bout en bout. Pas de "power scaling" a outrance non plus. Bravo donc àpour ce récit dont vous trouverez le lien ci après.En conclusion, je peux dire que les fan-mangas que j'adore sont ceux dont la narration reste simple mais qui propose des idées cool ou novateur et qui utilise bien la mythologie de Dragon Ball à leur avantage. Autre critère c'est que ces fan-manga ont une bonne dose d'humour trèschose fondamental si on veut être crédible pour moi.Ceci dit, j'aurais deux mention honnorable avec ledeetdequi propose de bonnes idées mais qui ont une narration un peu trop riche. Je parle même pas dequi est pour moi trop gore à mon gout.Je rajouterais aussi que comme One (One Punche Man) et Hajime Isayama (Shingeki no Kyojin / L'Attaque des titans) mes trois fan artiste DB préféré on pas forcément un grand coup de crayon mais en reste pas moins des artistes de talent sur leurs narrations leurs idées et leurs exécutions.Et au vue de ce que j'ai mentionné plus il est étrange qu'au final mon propre récit fan-manga serait pour le coup trop complexe riche et irait trop dans la surenchère. Ceci s'expliquant par le faite que j'aime trop de chose de l'ensemble de Dragon Ball ♥