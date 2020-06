La PS5 en mode "waifu", round #2 !Précédent article: http://www.gamekyo.com/blog_article445772.html Cette personnification de la PS5 fait quelques fans depuis hier.Quelques autres nouvelles personnifications :Crédits: Artworks repris d'artistes sur Pixiv et DeviantArt.

Like

Who likes this ?

posted the 06/13/2020 at 05:34 PM by masharu