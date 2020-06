1. Une nouvelle Console de Sega :

2. Une dreamcast ou Saturn Mini :

3. Un rachat de Sega :

4. Un très gros jeu Sega :

5. un partenariat matériel avec un gros de l’industrie :

Voici mon avis sur les différents cas de figures qui se présentent au sujet de cette fameuse annonceDans le cas présent il y’a deux éventualités : soit c’est une console de Salon et Sega entrerait alors dans un marché ultra concurrentiel avec trois acteurs très implantés et un géant qui arrive à peine, le tout alors que le marché physique pourrait entrer dans un déclin, ça semble très peu probable et limite suicidaire.Deuxième cas : les consoles portables un marché beaucoup moins concurrentiel en apparence puisqu’il n’y’a que Nintendo mais c’est limite encore pire parce que c’est simplement en apparence que c’est moins concurrentiel, si on ajoute la donnée smartphone c’est un marché extrêmement complexe suffit de voir comment Sony s’y ai ridiculisé avec la VitaAutant balayé toute de suite cette éventualité, cette annonce n’aurait rien de « Révolutionnaire » et ne « bouleverserait » certainement pas l’industrie comme annoncé, ou alors ce serait du foutage de gueule et ce journaliste mettrait alors en jeu sa crédibilité.Si c’est le cas seul Microsoft aurait les finances et l’intérêt à le faire, mais concrètement c’est très peu probable, racheter une boîte Japonaise pour des étrangers c’est extrêmement compliqué, il y’a des lois protectionnistes qui empêchent ce genre d’opérations. De toute façon la mentalité Asiatique fait que lorsque tu te fais racheter tu fanfaronne pas en le criant sur tous les toits, c’est limite comme si t’étais cocu tu la joue discret, ça aurait été une annonce en profil bas devant les actionnaires pas dans un magazine populaire et grand public.Peu probable, parce que l’annonce n’aurait pas l’envergure évoquée et parce que le journaliste à parlé des équipes techniques et matérielle de Sega.Pour moi c’est l’éventualité numéro 1, Sega pourrait « prêter » sa très bonne image à une société souhaitant bénéficier de sa notoriété sur le sol Japonais, dans ce cas quel pourrait être cette fameuse entreprise ? :- Nintendo ? : impossible ils n’auraient aucun intérêt dans cette histoire et puis ils préparent pas de nouvelle machine et ils sont assez peu enclin à partager.- Sony ? : pourquoi ils feraient leur conférence le même jour que cette fameuse annonce si c’était le cas ? A part la parasiter ça ne servirait à rien, et si c’était Sony pourquoi Yakuza débarquerait t’il sur Série X au moment où les deux Japonais pactiseraient dans l’ombre ? Ca colle pas- Google Stadia ? : le timing me semble étrange, la console est déjà existante il faudrait tout chambouler, ce serait bizarre, de toute façon ils ont d’autres chats à fouetter c’est pas comme si il régnait sur les autres marchés et qu’il resterait que les irréductibles Japonais qui n’ont pas encore succombé à Stadia- Microsoft ? : ça me semble la convergence la plus évidente entre le besoin de Microsoft d’exister sur le marché Jap et cette annonce matérielle majeure de Sega. Microsoft a déjà essayé un rapprochement avec Nintendo sans succès donc cette fois ils iraient vers Sega. Je pense que Microsoft pourrait par exemple décider de créer une console adapté au marché Japonais une Série S ( comme Sega ) qui serait moins cher et qui utiliserait le prestige de la marque Japonaise pour s’implanter la bas ( et peut être en Europe aussi d’ailleurs ) c’est par exemple le même procédé qu’utilise Opel dans le secteur automobile en Angleterre qui ne vend pas de voiture sous leur marque la bas mais en utilisant la marque historique Britannique Vauxhall pour vendre les mêmes voitures AllemandesPour en revenir aux jeux vidéos ce rapprochement serait pour le coup une annonce révolutionnaire qui bouleverserait l’industrie, ça collerait avec les va et vient de MS au Japon et les rumeurs de grandes manœuvres de leur part sur l’archipel et ça collerait avec le rapprochement récemment entre les deux marques, perso ça me semble coller en tout point, vos avis et spéculations ?