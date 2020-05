Cette rumeur vient d'un développeur Américain, il aurai divulgué l'information a un site Russe réputé en Russie, gamemag.ru:- la conception finale ne ressemble à rien de ce qui a été divulgué auparavant- La PS5 a un détail unique, personne n'en a parlé parce que Sony peut très probablement retrouver la fuite si elle fuit réellement- Sony n'a pas dévoilé tous les secrets de la PS5, ils devraient annoncer au moins une fonctionnalité logicielle - "on en a brièvement parlé dans la presse occidentale mais personne n'y a prêté assez d'attention"- La PS5 au niveau du design ne ressemble pas du tout à la Xbox Series X ni à une enceinte connectée. C'est une console traditionnelle: c'est une boîte plate, carrée, symétrique avec des bords arrondis- en même temps la PS5 est "très épaisse", presque deux fois plus épaisse que la PS4 Pro

Who likes this ?

posted the 05/31/2020 at 10:09 AM by kratoszeus