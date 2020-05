Les abonnés PS Plus vont être confrontés à un choix cornélien. Comment préférez-vous l’action : réaliste ou à la sauce science-fiction ? Si vous préférez la première réponse, Sledgehammer Games vous invite à retrouver la toile de fond dramatique de la Seconde Guerre Mondiale avec un retour aux origines de la série Call of Duty. Si vous préférez la seconde option, prenez part à des batailles épiques de Star Wars au cours de trois ères différentes ; rebellez-vous contre l’Empire ou écrasez la Résistance dans Star Wars Battlefront II. Que vous soyez un héros du bien ou du mal, ou un soldat des forces d’élite impériales, vous trouverez le rôle qui vous sied le mieux dans l’univers de Star Wars !

