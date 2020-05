Si ya une série de jeux vidéo que tout le monde connaît, c'est bien la licence Super Mario créé en 1985 par Shigeru Miyamoto. La licence existe toujours 35 ans après pour notre plus grand bonheur ! Et vu la rumeur qui en ce moment est sur toute les lèvres à savoir une remasterisation complète de tout les épisodes 3D, je me suis dis que ça serait le moment idéal pour vous proposer mon classement des Mario 3D du "pire" au meilleur, bien évidemment c'est subjectif. A savoir que je ne compte pas Mario 3D Land que de toute façon je n'ai pas fait, tout le reste je les ai fait, 6 au total.



- 6) Super Mario Sunshine :



L'épisode 3D le moins bon selon moi est super Mario Sunshine. Alors l'idée des vacances est super d'ailleurs, le J.E.T de Mario est clairement une des meilleures idées que Nintendo ait pus avoir. Ce qui fait que pour moi ce jeu est moins bon que les autres c'est en parti à cause de ses soleils bien trop ressemblant des uns les autres, avec des épreuves qui en plus se répète. (Nettoyage/courser un Pianta ou anti-Mario etc... Et puis, les pièces bleus franchement au secours, pour atteindre les 120 soleils, c'est véritablement un calvaire. Trop peu de monde aussi, seulement "7". Et forcément, avec le thème des vacances, on perd quand même en variété de décors, et on se retrouve tout le temps sur une plage en plein soleil même si Nintendo a essayé de variés, notamment avec le Port Ricco ou la Baie Nokie qui est d'ailleurs mon monde préféré. Ça reste quand même un des meilleurs jeux de la GameCube hein mais pour moi, il ya mieux en Mario 3D.







- 5) Super Mario 3D World



En 5 ème position, je place Mario 3D World l'épisode sortit sur Wii U. Je le trouve très bon avec de super niveaux bien qu'un peu trop cours à mon goût, et une difficulté vraiment peu élevée sauf à la fin. Ce que j'ai surtout aimé dans 3D World, c'est les niveaux d'une diversité hallucinante ! Passer de la plaine/ à la pluie/a un château/à une plage/à un désert etc... Sans temps morts, on s'amuse et on voit pas le temps passer, c'est fun, le gameplay est précis et inventif, le costume de chat bien qu'un peu cheat est super cool ! Le gros problème de ce jeu pour moi est de n'être qu'une "simple suite" à 3D Land. Un excellent jeu donc mais un peu trop sur ses acquis et pas assez original je trouve.







4) Super Mario Odyssey :



La voilà la prise de risque que j'attendais ! Super Mario Odyssey est clairement un des épisodes les plus "bouleversant" de la serie clairement. Nintendo a clairement voulu casse les codes de la série avec ce jeu. Présence de T-Rex/ d'une ville humaine etc... Il est l'épisode selon moi le plus bouleversant mais aussi le plus "déroutant". Ici, la plateforme est clairement mise au second plan, au profit de la découverte et de l'exploration, lâché dans des mondes plus ou moins grand à la recherche de lunes à récolter. Les nombreuses transformation et le lancer de casquette change sans cesse le gameplay, le renouvelant constamment. Les fans de la première heure de plateforme pourront bouder et ça peut se comprendre mais j'attendais que Mario se renouvelle, et prenne des risques et c'est ce que j'ai eu. Alors certe, tout n'est pas parfait, Beaucoup de remplissage/activités qui se répète/ challenge très faible/inégalités dans les mondes. Bref, Super Mario Odyssey porte très bien son nom à savoir un voyage, une épopée, une Odyssey !







- 3) Super Mario Galaxy 2 :



Premier Mario 3D a avoir eu une suite et si on pouvait craindre un épisode de trop, il n'en est rien. Même si j'ai une préférence pour le premier, (la découverte, l'observatoire etc...) Super Mario Galaxy 2 propose suffisamment de nouveautés notamment Yoshi la STAR du jeu pour fournir un travail de très grande qualité ! Alors oui, on échappe pas à quelques redites, mais le challenge plus poussé que dans le premier, la durée de vie, les transformations plus variés notamment le Mario Nuage juste génial font de ce Galaxy une très bonne suite et c'est tout ce qu'on lui demandait !







- 2) Super Mario 64



L'épisode fondateur de la plateforme 3D ! SM64 est un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, un monument du JV ! Rien que la musique du château m'empli de nostalgie ! Variés, long/difficile, beau pour l'époque avec de superbes musiques ! Pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode précurseur... Tout le monde ou presque à jouer à Mario 64 !







- 1) Super Mario Galaxy



J'ai longtemps hésité avec 64 mais pour moi, le meilleur est Super Mario Galaxy, mon Mario 3D préféré ! Mais pas que, mon platformer 3D préféré également ! Ya Mario Galaxy est au dessus c'est le soleil, ou plutôt devrai je dire l'espace... Son seul défaut pour moi et qu'il soit un peu trop simple malheureusement. Mais la richesse de ses mondes, l'idée de la gravité, les anneaux étoiles, pouvoir comme ça se rendre de planète en planète, certe on pourra reprocher le côté un peu trop dirigiste et pris par la main mais cet océan de fun, de variétés sublimé en plus par une bande son divine place ce jeu au firmament, a tel point que je dirai pas non à un épisode 3 sur Switch...







Voilà, bien entendu tout le monde ne sera pas d'accord avec ce classement x) hésitez pas à me dire le votre en commentaire, et peut être que je ferai un classement des épisodes 2D ou d'autre licence je verrai...