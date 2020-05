Il suffit que Sony dévoilent la PS5 en mai et balancent 2 ou 3 jeux exclus PS5 qui déchirent bien et montrent ce dont la next gen est capable et ils auront repris le dessus les doigts dans le nez.



Microsoft ont fait une connerie avec ce Inside qui n'a pas impressionné grand monde (y a 2 ou 3 jeux sympa je suis d'accord mais ca fait pas next gen du tout), tu vends pas de la next gen avec ce genre de truc surtout pas apres que Spencer a survendu le truc avec ses "pleins de jeux" ou "un gap digne de la 2D-3D", il devrait la fermer des fois au lieu de survendre.



Si Sony repassent derriere et balancent du lourd ca va faire mal psychologiquement. Et je pense c'est une perche tendue ils vont pas se gener.