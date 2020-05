C'est sensé donne envie de passe à la next gen ? C'est chaud. Meme bandai namco au lieu de lâcher la bombe Elden Ring il balance du caca avec des fleurs japanim. J'aurai oublier tout les jeux dans 1 semaine. Quel déception

posted the 05/07/2020 at 03:48 PM by omso