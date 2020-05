Avec notre Inside Xbox de ce jeudi 7 mai à 17h, nous mettons en place un nouveau rendez-vous mensuel pour tenir les joueurs au courant de l’actualité Xbox : le « Xbox 20/20 ». Ce rendez-vous sera l’occasion pour nous d’en dévoiler toujours plus sur l’avenir de la Xbox Series X, les jeux des Xbox Game Studios, le Xbox Game Pass et Project xCloud. Chaque mois, il y aura du nouveau, alors restez connectés sur le Xbox Wire.



Le Inside Xbox du 7 mai, et donc la première étape de notre plan Xbox 20/20, se concentrera donc sur les premières images de gameplay de titres de nouvelle génération, proposées par nos différents partenaires du monde entier comme Ubisoft et son nouveau jeu Assassin’s Creed Valhalla, récemment annoncé. Nous donnerons également la parole aux créateurs pour qu’ils vous détaillent le type d’expériences qu’ils souhaitent nous offrir sur Xbox Series X.



Nous aborderons aussi les jeux qui profiteront du Smart Delivery, cette fonction qui vous assure de jouer à la meilleure version des titres que vous possédez, quelle que soit la génération de votre console. Tous les jeux que vous verrez seront optimisés pour la Xbox Series X, ce qui veut dire qu’ils ont été conçus pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de la Xbox Series X, de la résolution 4K aux 120 images par seconde, en passant par le DirectStorage, le ray tracing DirectX, des temps de chargement ultra-rapides et plus encore.



Pour les Xbox 20/20 suivants, nous avons bien sûr un programme très riche à venir. Je peux déjà vous dire qu’en juillet, l’accent sera mis sur les jeux développés par les Xbox Game Studios. Nos équipes ont hâte de pouvoir partager de nouvelles images de gameplay, leur manière de profiter des capacités de la Xbox Series X et d’annoncer des titres inédits.

