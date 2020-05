La série Star Wars: The clone wars s'étant finie à l'instant. La grande époque de Star Wars est donc conclue, à quand les futurs projets de cette saga avec autant d'ambition qu'était la grande guerre des clones ? Malheureusement je pense qu'on en aura jamais. Le background de cette période était l'apogée de la franchise, ça parait impossible de refaire ceci dans les films. Ou alors avec une bonne ellipse après l'épisode 9 de plusieurs centaines d'années (mais ils n'oseront pas). Bref qu'avez-vous penser du dernier arc narratif de Clone Wars ? (les 4 derniers épisodes), j'ai adoré me concernant c'était top!!! Animation au poil.

posted the 05/04/2020 at 08:20 AM by ratchet