article

Les graphismes

L'OST

Le système de combat

Les points négatif?

Il y a 23 ans,je clôture le dernier combat de final fantasy 7 et j'observe le générique de fin et son épilogue.Ainsi s'achevait l'une de mes plus mémorable aventure vécu dans un jeu vidéo.Il s'en est suivi un sentiment d'accomplissement de l'avoir fini mais aussi une sorte de nostalgie, un pincement car cela signifiait que l'on quittait cloud et ses acolytes et que le jeu ne continuerait plus.J'avais tellement passé de tels moments avec final fantasy que les jours suivants un sentiment de vide et de manque s'opérait.Nous y repensions de cette épopée, échangeait avec de plus en plus de personnes sur sephiroth, Aerith...Final fantasy 7 est une oeuvre culte qui dépasse le cadre pour moi.23 ans plus tard, aujourd'hui,j'ai fini final fantasy 7 remake et exactement le même sentiments s'opère.Le même attachement aux personnages, à l'aventure et le même manque après l'avoir fini.Final fantasy 7 remake a réussi à me mettre dans le même état de découverte que final fantasy 7 original.Et rien que ça, je dis chapeau square enix.C'est donc un gros OUI pour ce jeu vidéo. Pour cette expérience visuelle, sonore et ludique.C'est clairement un régal de redécouvrir les environnements de Midgard sous un jour nouveaux.La plus grosse claque s'opère au chapitre 3 avec un truc tout bête à faire: Inclinez la caméra en contre plongé pour constater le plateau au dessus de nos tête. En regardant des stream plus tard, je me suis rendu compte que tous les anciens joueurs de ff7 ont fait la même chose.Cloud, tifa, Aerith, tous sont super bien fait, bien détaillés, bien proportionnés pour un jeu vidéo de 2020.Et le fan de ff7 s'est régalé, j'ai pris mon temps pour bien regarder tous les détails, écouter tous les dialogues, tous ces petits plus immersif que ce remake nous offre.Mention spéciale a tout ces moments supplémentaires au jeu initial ( chapitre 4 par exemple) nous offrant des facettes nouvelles à cette mégalopole.Les relectures des villages des bidonvilles qui ne faisait que 2 ou 3 écrans à l'époque rendant les choses encore plus cohérente pour encore plus de jeu et de plaisir.Le must du must reste ce wall market réinventé en une sorte de kamurocho de yakuza.Le travail sur les personnages sont impressionnants. Cloud est super intéressant à voir, Aerith monte tellement en puissance au fur et à mesure du jeu. Les dialogues entre tous les personnages font souvent mouches. On s'attache très vite à eux.Tous ces plus ont été agréablement accepté dans l'ensemble.L'ostééééééééé les garsNon seulement, square enix nous propose des remix des theme initiaux géniaux mais en plus il nous les propose à la manière d'un Nier Automata. C'est à dire une musique en plusieurs couches qui s'adapte en fonction des moments de calme ou de combat.Mais en plus, les nouveaux thèmes sont excellents et collent parfaitement avec la situation du jeu.Et comme si c'était pas fini, ils nous propose un jukebox avec des remix de plusieurs autres theme.C'est le meilleur système pour un jrpg de 2020. Un mix entre l'actif et le tour par tour. Avec un système de pause/ ralentie pour bien faire nos stratégies, le tout sans un ralentissement. Il en découle des combats ultra rythmé et stratégique à la fois.De plus, chaque personnage possède un gameplay bien spécifique.Cloud possède un autre stance permettant de faire des parry. Ce qui rend les duels un contre un excellent.Tifa..... c'est un perso de jeux de combat. Ca enchaîne, ca envoie en l'air, ca juggle. C'est en expérimentant que je me suis rendu compte de son gameplay.Aerith qui envoie des sorts a distance, balançant des zones d'aideBarret qui peut être à la fois un tireur indispensable pour certain boss mais aussi un bourrin en fonction de l'arme qu'il porte.Sans oublier les boss en 3 phases, les matérias, les armes à évoluer avec des compétences à apprendre.Bref, ce système de combat est super intéressant.Quoi dire de plus?Je pense que la direction narrative du jeu est le point le plus discuté dans les forums. Et même cela est relatif car elle dépends de la suite des événements sur les autres jeux.Le point le plus discutable est bien évident son coté épisodique. C'est ultra frustrant de devoir attendre des années pour avoir la suite du jeu. Même si le jeu possède une bonne durée de vie.Mais il y a sentiment de vivre un prologue et en me mettant à la place d'un nouveau joueur, ça doit être frustrant.Voilà, après tout ça, c'est vraiment dur de jouer à autre chose après.Décidément, cette génération actuelle de console m'a plus étonnée que je ne le pensais.Entre les witness, the last guardian, death stranding, subnautica, la VR et aujourd'hui ce jeu, je dois dire que ce média arrive encore à me toucher.Merci à square enix d'etre revenu dans la partie et de donner un jeu à la hauteur des ambitions d'antan.J'en veux d'autre.