"ciblera les nouvelles innovations qui seront rendues possibles par les consoles next gen".

"Sortir le prochain Battlefield en 2020, où le parc des consoles est assez petit, ne rend pas vraiment justice au potentiel du jeu, et cela fait partie de notre motivation pour faire décaler le titre à l'exercice fiscal 2022"

C'était en octobre dernier qu'avait évoqué pour la première fois la suite de. Alors que l'éditeur américain prévoyait un lancement au cours de l'exercice fiscal 2022, nous connaissons maintenant une période de lancement un peu plus précise :Récemmenta déclaré àque le prochainne sortira pas avant 2021 et sans donner plus de détails concrets, le studio suédois a précisé que cet opus, a déclaréOn ne sait pas si il sera cross-gen ou non, mais pour l'heure cet opus inédit a été confirmé seulement suret. L’éditeur n’a pas souhaité donner de précision quant à des potentielles versions current-gen