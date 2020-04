J'ai été conquis une nouvelle fois par cet univers et cette ambiance incroyable.Le thème de combat "Take Over" qui arrive à surpasser "Last Surprise" pour moi c'est une prouesse. Les nouvelles musiques sont vraiment excellentes.Kasumi Yoshizawa et Takuto Maruki sont deux personnages très bien écrit, leurs histoires m'ont vraiment touché et s'intègrent brillamment à l'histoire. Avec un Plot Twist auquel je ne m'attendais pas.Artistiquement c'est toujours aussi beau et fluide. Les nouveaux combo "Showtime" sont vraiment fun et donne l'impression d'avoir un groupe encore plus soudée. Le système de "techniques" suite aux altérations infligés au ennemis est le bienvenu, pouvant même être améliorer. Le flow des combats est tellement grisant et addictif, encore d'avantage que dans l'original.J'ai platiné le jeu dès mon premier Run d'environ 130 heures en mode normal. Une durée de vie exemplaire pour un rythme retravaillé comme il le fallait pour certains passages.Et je dirais que la nouvelle fin du jeu (allant de fin décembre après le palais de Shido jusqu'à mi-mars et la cinématique de fin) est bien plus satisfaisante que l'originale de 2017.Des nouvelles capacités, des nouvelles scènes, des nouveaux personnages marquants, des nouveaux systèmes de combo, des nouvelles zones pour renforcé vos Skills, Persona et relations avec vos confidents... des nouvelles musiques, une nouvelle fin marquante, plus de temps à passer avec certains personnages, un Memento plus complet et plus intéressant à parcourir, des sous-titres Français avec choix du doublage pour la première fois dans la série...Bref je suis très content de ne pas être passé à côté de cette version ultime qui va m'habiter pendant encore un long moment !