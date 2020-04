QUELLE EST LA SIGNIFICATION DE LA VICTOIRE ZACKS?



La Shinra était à la poursuite de Zack, et ils l'ont entouré à la périphérie de Midgar, il a été abattu plusieurs fois. c'est le dernier moment de Zack qui a été écrit dans Final Fantasy VII original ainsi que Crisis Core.



Cependant, dans le remake, Zack bat les troupes de la Shinra et continue de vivre, ce qui conduit à un développement imprévu.



La fin montre également Zack tenant Cloud inconscient en traverçant Cloud et Aerith, qui viennent de s'échapper de Midgar dans le jeu. Ce qui n'a pas de sens, c'est comment est-il possible qu'il existe deux Clouds différents qui existent en même temps?



Afin de s'assurer que les deux Clouds ​​différents ne reconnaissent pas leur existence mutuelle, il est supposé qu'ils ne devraient pas exister dans le même temps et dans le même espace, mais à part cela, le reste est inconnu.



Lorsque Zack est victorieux contre la Shinra dans une des scènes finales, une photo du chien Stamp vole également, mais cette version de Stamp contredit le design précédent vu dans le jeu. qu'est-ce que cela pourrait signifier ...?



La Buster Sword que Cloud utilise appartenait à Zack, mais dans la scène finale, ils ont tous les deux la même épée. Si Zack est vivant, alors le Cloud ne devrait pas avoir cette épée, mais ...?

Ca vient de FF7 Ultimania :Ca confirme donc que le Zack que l'on voit vivant à la fin est bien dans une autre time line que celle où l'on joue.