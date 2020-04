Bas voilà un records battu sur les ventes en digital, en un mois A.C. à explosé tous les records, avec à la clé plus de 5 millions d'unité téléchargée (en 1 mois) sur le store de Nintendo.Un nouveau records vient de tomber, mais faudrait aussi l´admettre que le coronavirus l'aura aussi un peut aidé à battre Call of Duty: Black Ops IIII dans les ventes en digital.

Like

Who likes this ?

posted the 04/22/2020 at 08:21 PM by armando