réflexe transcendantale

Suite à la vision d'une vidéo de Totally no Mark ainsi que ma lecture de l'autre topic et mes conversation avec Testament et Connavaro, voici donc un petit essai et surtout ma définitive édition de "Fukkatsu no F" ouen Français.Donc, si nous combinons chaque itération de "Fukkatsu no F" (Super, Manga et Film) et la réécrivons pour fonctionner correctement.Déjà pour la résurrection de freezer il aurait fallu que l'étude de la Z-Team et des Dragon Ball de la Terre soit lié à des informations donné au préalable par(vue dans le film avec Tarble) à Sorbet.doivent faire partie de l'entrainement de Freezer et l'explication des 4 mois viendrai de la localisation de la planète ou Freezer c'est entraîner qui ce situe proche d'un trou noir (façon Interstellar) 4 mois ce serait écoulé mais beaucoup plus sur cette planète du à la dilatation du temps.Nous devons avoirqui doit avoir une belle mort, mort qui renouvelle la résolution de Z-Team à foutre une racler à l'armé de Freezer. Afin d'avoir également un premier début de tension.Pas d'excuse ici tout le monde est présent, Jaco, numéro 18, Goten et Trunks, Yamcha et même Chaoz participe au combat.une bonne partie de la Z-Team devra être mise K.O par Tagoma et Shisami ce qui donne l'opportunité à Piccolo & Gohan de briller. Cela nous donne donc un contexte sur la façon dont ces deux personnages sont devenus puissant grâce à l'entrainement que leur à infliger Freezer (avec Flashback) et ce qui donne un indice que Freezer également est devenu plus puissant avant que Goku et Vegeta n'apparaisse.Piccolo meurt également et Gohan s'énerve et tue l'un des deux sous fifre mais Freezer le one shot et le met K.O.Une fois Goku & Vegeta sur les lieux là changement de ton le combat reprend et Goku vois que effectivement Freeza est devenu plus puissant. Alors Goku passe Super Saiyan diable même Super Saiyan 2 mais aucun succès (Goku dans un monologue interne nous dis que même le SSJ3 serait inutile). Nous voyons donc le Super Saiyan Divin (rouge) faire son retour, ce qui force Freezer à devenir Golden Freezer puis Goku se rend compte que Freezer n'est plus du tout une blague puis Goku montre enfin le Super Saiyan Blue (transformation qui a été amené de façon progressive jusqu'à sa révélation qui donne plus d'impact au niveau de son introduction, donc une construction en tension).Transformation qui devient iconique pour le coup car il y a eu tout cette monté en puissance et cette construction scénaristique précédent cette délivrance avec l'appui de flashback d'entrainement.Mais ici, sous leur forme dorée et bleu, Les deux luttent avec leur nouveau pouvoir et semble s'épuiser l'un l'autre jusqu'à ce qu'un sous fifre (Sorbet) de Freezer arrive à blaster Goku de manière lâche alors que ce dernier à un manque d’inattention.Goku et Freezer ne maîtrisant pas leur pouvoir (cf Gold et Blue) donc il font match nul pire Goku ce fait avoir lâchement comme je dis ci-dessus. Ce qui fait écho à ce que disais Whis durant leur entrainement. Goku est devenu trop confiant en ses pouvoirs.Là besoin de Vegeta pour finir Freezer, il fait son show nous montre qu'il a changé qu'il est devenu meilleur et nous fais son show Super Saiyan puis Super Saiyan 2 puis Super Saiyan Divin pour enfin délivrer le Super Saiyan Bleu. Il bat Freezer (mais ce faisant, lui et Freezer et avec la terre sont détruits, via un geste lâche de Freezer), laissant peu de survivants avec Whis & Beerus dans sa bubulle de force (Goku est sauvé in extremis) pas de Time Skip de Whis.Avec le peu de Guerrier Z restant ils ont pas assez alors il parte pour aller voirpour savoir comment faire pour ressusciter la Terre et leur proche ? (Car ici Kibito Shin aura utilisé les Dragon Ball de namek poru dé-fusionner sous ordre de l'ancien Kaioshin) Zuno leur parle deset parle du dieu de la destruction Champa. Ce qui introduit le prochain tournois. Car Champa qui dispose des Super Dragon Ball proposera un défis à Beerus.Pour la première partie j'imagine le tout faire 5 épisodes avec Sorbet formulant son plan pour ressusciter Freezer et son actuel résurrection. J'imagine 5 à 10 autres épisodes avec l'entrainement de Goku et Vegeta en parallèle à celui de Freezer nous donnant l'opportunité de connaitre mieux Tagoma et Shisami. enfin une quinzaine d'épisode sur l'affrontement contre Freezer et son armé et 5 épisode supplémentaire avec la défaite de Freezer et la destruction de la terre enfin 3 à 5 épisodes sur l'épilogue de cette arc qui ouvre l'arc suivant. Soit vingt cinq épisodes au total maximum ce qui me semble être idéal. C'est l'équivalent d'un anime saisonnier.Voilà ce qu'aurait du être ce récit pas plus pas mieux. On a de la tension ! Des morts ! Un twist de fin emmenant à un autre arc et un but pour que nos guerrier ce sorte les doigts du cul si j'ose m'exprimer ainsi lol. Mais vous voyez l'idée.Durant ce combat il faudra également y mettre quelque petite bribe du(Migatte no Gokui et ou Ultra Instinct si vous préférés) mais il faut que cela soit fait de manière subtile, il faudra également que cela soit également amené pour les deux prochains arcs.Je vous laisse imaginez qui serait les survivant participant à l'arc du tournois du dieu de la destruction Champa. Bonne lecture à tous.