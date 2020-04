Bonjour a tous, je suis tombé via Hamster-joueur sur une preco a 30e et quelques de xenoblades definitive edition via amazon Allemagne.

On peut commander via son compte francais.



Je partage donc le bon plan pour les intéressés.



Jaquette allemande.



https://www.amazon.fr/gp/product/B086HHSYJL/ref=ox_sc_act_title_1?tag=node-gaming-21&smid=A1X6FK5RDHNB96&psc=1