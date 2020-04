Durant quelques minutes, une personne se disant proche d'un développeur du studio a lâché une véritable bombe sur internet. Alors que nous aurions pu prendre cette dernière à la rigolade, la vitesse avec laquelle Sony a fait retirer la déclaration nous laisse penser qu'il s'agit de bien plus qu'une simple invention.



l'histoire de ce second opus sera centrée sur un triangle amoureux entre Ellie, Jesse et Dina. Elles feraient face à un étrange culte religieux qui croit que l'infection cérébrale de Cordyceps, tout comme l'inondation de Noé, était la façon de Dieu de purifier la terre.



Le culte religieux répondant au nom de Séraphites est composé d'hommes blancs et quelques femmes qui se considèrent comme «Les agneaux de Dieu» et qui croient que ce sont des anges envoyés de Dieu pour purifier la terre du pêché. Leurs dissidents sont considérés comme des «loups» et ils sont pendus et évidés s’ils sont capturés.



En plus d'être homophobe, les membres du culte sont également racistes, tuant toutes les personnes non blanches qui croiseront leur route. Les dissidents ou loups qui aident les minorités sont pendus, et écartelés ; une punition médiévale réservée aux hommes reconnus coupables de haute trahison.



Dans l'un des trailers de jeu, nous pouvons voir qu'une femme est pendue, l'informateur nous apprend que cette dernière n'est autre que la femme d'Ellie et que la citation "Coupez ses ailes!" prend toute sa dimension une fois associée au culte religieux. Pour finir, nous apprenons que les hommes présents dans l'aventure disparaîtront rapidement de l'histoire pour laisser place aux femmes et à Ellie qui sera rejointe par trois autres personnages féminins y compris un homme transgenre et une femme mystérieuse.

Au début je me disait qu'à partir du 3ème paragraphe c'était irréaliste mais c'est vrai que le passage de la femme pendue et de lui couper les ailes est quand même troublantLe progrès va vraiment vite ses derniers jours quand même