Salut à tous les mecs,fiou un bail que je ne suis pas venu sur Gamekyo,j'ai pu remarqué que le site avait bien changé et que des phénoménes sont apparues,le nombres de conneries que j'ai vu en commentaire ferait passé Kyogamer et Negan alias Seriously, Octobar pour des sains ! enfin ce sont des vieux sages maintenant mine de rien ! (Coucou Negan !) j'ai vu aussi qu'on avait perdu Link49,putin on à bien rigoler avec celui là ! Je le regrette ce bon vieux LinkBon bref je vous écris car aujourd'hui,je crie au scandale de la jaquette réversible de Final Fantasy VII Remake,je veux dire c'est quoi cette merde de logo sur le coté droit,meme en prenant 5 min en buvant un café et faisant en meme temps l'amour à sa secrétaire ,on s'y prendrait mieux !Du coup ,j'ai fais ma jaquette perso' si jamais ça intéresserait,j'envoie le fichier via Gamekyo ou Mail si vous le souhaitez,tout est déja redimentionner pour la jaquette PS4.Bref si c'est pour marqué la difference pour le marketing entre la Deluxe et l'edition simple c'est ridicule,heuresement que votre jeu est un délice ! enfin pour l'instant....6h de jeu et c'est du top niveau,la nostalgie qui se dégage du titre,waouh et puis c'est sacrément jolie,on sent qu'ils se sont sortis les doigts du cul pour rendre un véritable hommage à leur bébé.