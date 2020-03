Certains se demandaient comment la propriété intellectuelle allait affecter certaines copies de fan ? Et bien le niveau reproduisant "fidèlement" le fameux Mario 64 a été strike par Sony pour des raisons de copyright. Pour le créateur, pas de panique, il dispose toujours de son projet mais doit désormais changer tout le visuel (le game design n'étant pas soumis à un quelconque copyright) pour rentrer dans les clous. Du coup, on se demande qui sera le prochain a tomber (au hasard Shrek ...) ?

posted the 03/22/2020 at 05:40 PM by potion2swag