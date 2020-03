- Le SDD:

- CPU et GPU:

- La rame:

- Le son:

- La rétro-compatibilté:

- Et le reste?

Article intéressant de la part du site pc "overclocking" qui nous explicite les caractéristiques des deux consoles "nextgen" avec leurs avantages respectifs. Même si la puissance n'est rien sans la maîtriseLa Ps5 offrira le SSD le plus rapide mais uniquement si les jeux sont optimisés pour. Celui-ci offrira des temps de chargements plus courts.Sony affirme également que la grande vitesse de son SSD permet aux développeurs de ne charger en mémoire que ce dont le jeu a besoin de manière imminente. Ce qui permet de diminuer l’occupation mémoire, mais de nouveau si le jeu est optimisé pourOn se doute que les titres exclusifs en tireront partie, mais les éditeurs tiers?la contrepartie est que la capacité de stockage est de 825 Go sur la PS5 contre 1 000 Go pour la XBox Series X. Avec des jeux pesant entre 100 et 200 Go chacun, on arrivera vite au bout. Et c’est là que Sony propose un système d’extension mémoire assez différent de ce que propose Microsoft sur sa XBox Series X. Sony propose un slot M.2 NVME sur lequel vous pourrez mettre n’importe quel SSD NVME que vous souhaitez… ou presque. Car Sony va ériger une liste de SSD compatibles. Si votre SSD n’est pas dans cette liste, il ne fonctionnera pas, tout simplement.Pourquoi ? Car ils souhaitent que les jeux puissent tirer partie dès leur conception d’un stockage ultra rapide. Et que les jeux PS5 soient conçus autour de cette logique (jeux sans chargement quand on avance, donnée mise en RAM si besoin lorsqu’on tourne la tête…). Microsoft a pour rappel fait quelque chose de plus radical : un slot SSD propriétaire, dans lequel les performances ne varieront donc pas d’un SSD à l’autre.Dans tous les cas, la logique des jeux semblent être la même que Microsoft : « vous avez le droit de jouer aux jeux next gen uniquement sur SSD ». En effet les stockages externes via USB ne permettront que de transférer les jeux ou alors de jouer aux jeux d’ancienne génération.Côté CPU, c’est assez similaire puisque l’on retrouve 8 cœurs Zen2. On n’a pas encore d’info sur la présence de SMT ou non. Le GPU quant à lui n’est pas le même : ils utilisent tous deux l’architecture RDNA2 d’AMD mais le GPU de la SX possède 52 CU (donc 3328 SP) tandis que celui de la PS5 en possède 36 (donc 2304 SP).Attention cependant, l’architecture RDNA2 du GPU de la PS5 et la Xbox Series X est très différente de GCN/Polaris. La PS5 a le même nombre d’unités de calculs que la PS4 Pro, mais celles-ci sont bien plus efficaces.La différence majeure entre les deux consoles est au niveau de la fréquence, puisque Sony a choisi une fréquence dynamique de type Boost, qui permet au GPU de monter plus haut si le jeu ne tire pas trop sur le CPU et vice-versa.Dans la pratique cela permet à Sony de cadencer son CPU à 3.5 GHz en max-Boost sur la PS5 contre 3.6 GHz en permanence sur la Series X. Le GPU de la PS5 ira en pointe à 2.23 GHz contre 1.825 GHz sur la Xbox Series X. Notez que ces fréquences très élevées sont difficilement atteignables par les GPU AMD actuels en RDNA1Ce qui permet à Sony d’obtenir 10.3 TFLOPs en pointe (et moins en moyenne). C’est à comparer aux 12.15 TFLOPs constants sur la Series X. La comparaison fait mal.Par contre la logique du Boost implique que les développeurs vont subir ce côté dynamique. Ils ne doivent pas trop charger les unités de calcul pour qu’elles restent à une grosse fréquence. Il est probable que la fréquence nominale soit bien inférieure à cette fréquence de 2.23 GHz, que l’on très extrêmement élevée, ce qui amène à des TFLOPs réels plutôt autour de 9.Sony a défendu son point de vue en disant que plus de CU n’amène pas toujours de meilleures performances. En effet on peut avoir du mal à tous les alimenter en instruction. C’est vrai. Mais ce qu’ils ne disent pas est que dans la cas de Raytracing, ces CU en moins risquent de cruellement manquer.Sony a opté pour 16 Go en G-DDR6 à 14Gbps, comme Microsoft. Alors, match nul, on passe à la suite ? Pas vraiment car côté Sony on a choisi une architecture symétrique de la mémoire (8 puces de 2 Go) sur un bus de 256 bits. Cela lui permet d’atteindre 448 Go/s en bande passante mémoire. Côté Xbox, ils ont eu une approche plus « tordue », avec 10 puces mémoires (6 de 2 Go et 4 de 1 Go). Donc un design asymétrique et tous les soucis que cela comporte. La mémoire est donc en quelques sortes coupées en deux parties : ici 10 Go et 6 Go. Ainsi les 10 premiers Go sont interfacés en 320 Bits (donc bande passante de 560 Go/s) alors que les 6 derniers Go seront interfacés en 192 bits donc 336 Go/s.Sony a accès une grande partie de sa conférence sur le son, comment le capturer et comment le modifier pour qu’il retranscrivent mieux la réalité. Ils appellent cela l’audio 3D. À voir ce que cela donnera, mais pour le moment cette technologie ne fonctionnera que sur les casques. Ils comptent ajouter cela sur les systèmes Home Cinéma un peu plus tard. C’est à opposer au Raytracing Audio + Dolby Atmos de chez Microsoft.En effet la PS5 sera rétrocompatible PS4, mais au cas par cas. Pour l’instant Sony travaille sur les 100 jeux les plus joués en nombre d’heures (donc FIFA, Call of Duty, FIFA, Fortnite, Call of Duty…) les autres venant par la suite. Ceux qui espéraient une rétrocompatibilité systématique de l’ensemble du catalogue comme on peut le voir côté Series X en sont pour leurs frais.Et il semblerait qu’il n’y ait pas de rétro-compatibilité PS3… Alors que Microsoft propose une rétro-compatibilité sur XBox 360, et même quelques titre de XBox.Il n’y a pas vraiment de reste. Sony n’a présenté ni sa manette, ni le design de sa console, et encore moins le prix. Notez aussi que Sony n’a absolument pas parlé de date, même pas un vague « fin d’année 2020 ». Cela signifie qu’ils ne sont pas confiants pour la sortir en 2020. Des murmures de couloirs indiquaient que Sony n’était pas aussi avancé que le projet XBox. Le COVID-19 n’a pas arrangé les choses et semble anéantir tout espoir de voir débarquer la console cette année. Espérons avoir tort.On peut noter également qu’à aucun moment Sony n’a parlé de FPS, alors que c’est primordial dans l’expérience de jeu. On peut penser qu’ils évitent le sujet car ils restent en 60 FPS quand Microsoft promet des pointes à 120 FPS.Voilà pour les adeptes de la branlettes des chiffres, mais n'oubliez que dans cette période difficile : "les stocks de sopalin ne sont pas légions"