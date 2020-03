Conclusion de Gameblog

Persona 5 Royal est une version très enrichie et traduite en français de Persona 5 (2017).Elle prolonge les aventures de Joker et des Phantom Thieves puisque le titre nous fait vivre trois mois supplémentaires dans le calendrier scolaire du héros. Le titre aura une durée vie similaire pour le scénario principal malgré les nombreux ajouts puisque le rythme a été retravaillé. Vous gagnerez de l'expérience plus rapidement pour éviter trop de farming, le jeu étant déjà très long.Les scènes ajoutées à la toute fin renforcent les émotions ressenti et conclus d'une meilleure façon votre expérience globale avec le jeu. Il y aura plusieurs fin différentes en fonction de vos choix et de vos actions dans le jeu.De nouveaux confidents, lieux et événements sont présents. Certains palaces sont remaniés, des nouvelles attaques coopératives entre les membres de l'équipe, de nouveaux Artwork pour les héros en fonction de leurs tenues, des améliorations du système de combat, de nouvelles musiques ou encore une 3éme forme pour les Persona de l'équipe. Le jeu tourne en 60fps. À vous de découvrir tous les autres ajouts de cette version !------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/10 - Culte9/10 - L'un des rois du J-RPG