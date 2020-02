On a d'abord la version portée sur dreams puis l'original de Monty on the run de base sur commodore 64 et c'est juste hallucinant la flexibilité de l'outil de créationen bonus un aperçu de ce que pourrait donner un castlevania like niveau décors 2.5D qui bute(comment faire mieux que ce qu'à pondu techniquement iga.....).on a aussi des débuts de jrpgign qui nous montre 13 remakedreams qui a tout pour rafler du prix en fin d'année