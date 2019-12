Ces derniers temps, je vois un peu tout et son contraire sur Star wars, dû au dernier film médiocre, encore une fois. Et notamment sur des remarques de beaufs du genre " la prélogie c'dla merde " ou " fermez-là plus tard vous aimerez ". Je voudrais donc réagir sur ces points, en apportant mon avis personnel., la Prélogie est une trilogie de films réussie. Que ça n'en déplaise aux fameux supposés " puristes / connaisseurs absolus". Du film 1 au film 3, il y a une vision. On sait d'où on part, on sait où on va arriver et surtout on sait par quels moyens on va raconter notre histoire. Georges Lucas a su parfaitement raconter son histoire de bout en bout et il a réussi à lier la trilogie originale avec la prélogie, en rendant le tout cohérent. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est réussi. Je veux dire, c'est un fait.Là aussi je vais me faire taper dessus, mais quand je vois certains dire que la trilogie originale est plus dark/mature que la prélogie et/ou que la prélogie s'adresse à un public d'enfants, ça me fait doucemement rire. Le truc est remplie de situations nanardesques comme par exemple dans SW4 où Han solo fonce sur des Stormstroppers en gueulant mdr. Un truc comme ça dans la prélogie, le mec il se fait défoncer en deux secondes. De même avec les oursons dans SW6 qui se feraient one shooter dans une ambiance style Prélogie. Remettons donc les choses à leurs places. La trilogie originale, sans le trio d'acteurs excellent C. Fisher/H. Ford/ M. Hammil, quelques bons éléments scénaristiques et John Williams (les soundtracks), c'est vide. Enfin pour être plus exact, ça aurait été un bon film de SF sans plus. Donc voilà, faut se calmer avec cette trilogie. Malgré ce que j'ai dit, je l'aime beaucoup mais elle est loin d'être parfaite.Elle aussi, cette trilogie est loin d'être parfaite, mais elle a le mérite de faire évoluer l'Univers Star wars dans le bon sens en proposant un Univers beaucoup plus mature (avec notamment son contexte géopolitique et ses personnages beaucoup plus travaillés et profond) mais aussi disons le clairement, soyons honnêtes : un scénario qui a de la gueule et qui est très bon. On a énormément de scènes cultes. On a des personnages et nouveaux lieux superbes. Même les combats au sabre laser ont plus de gueules que le maniemement de masses qu'on a eu droit auparavant mdr (tâcle gratuit lol). Les acteurs sont moins charismatiques que le trio d'origine, certes, mais ils font le taf, quoi qu'on en dise. Hayden Christensen, acteur tant critiqué dans son rôle d'Anakin Skywalker, fait son taf de A à Z, surtout dans l'épisode 3 où il est juste excellent. Là encore, je ne comprends pas la haine des gens envers lui, c'est de la bêtise à ce niveau là. Pas étonnant qu'il ait choisi de mettre en pause sa carrière pour aller vivre dans une ferme après ça.Même si je descends ici la trilogie originale mdr, elle reste très bonne. Et je pense sincèrement que chaque film apporte son petit quelque chose à l'Univers SW. Autrement dit, la trilogie originale et la prélogie sont des ensembles de films très bons.Maintenant pour rebondir sur un commentaire que je revois un peu trop souvent à mon goût concernant la dernière trilogie " Vous critiquez cette trilogie, comme à l'époque de la Prélo., mais dans 5-10 ans, elle deviendra culte ". Là non. Juste non. Il faut pas être con non plus en disant/ répétant ce que la masse raconte. Il est important ici de bien faire la distinction entre BON et MAUVAIS film.Pour reprendre chacun des films, Il y a une personne dont l'avis m'avait marqué à l'époque demais ce dernier disait : " Putain à chaque sw normalement, t'as l'impression de vivre de nouvelles aventures avec de nouveaux personnages, de nouveaux lieux/planètes totalement WOW, un scénario super cohérent etc. En gros, tu vas au cinéma pour voir un Star Wars. Pas un film bâtard/ lambda. Un Star Wars. " Je plussoie ceci. Avec le 7, on s'est tapé un mauvais remake de l'épisode 4, parfois malaisant avec son fanboyisme insistant, avec 0 originalité. Aussi, avec ce fucking retour en arirère sur les combats au sabre laser (paye ton épée de 3t alors que le truc n'a pas de poids mdr) ou bien des trucs complètement incohérent (comme Rey). On ressort de la salle en se disant : " Qu'est-ce que ce film apporte à l'Univers ? " ... Notons tout de même cette scène épique MDRest plus dur puisque même s'il essaye de proposer quelque chose de nouveau, reconnaissons le, il te poignarde puis te fait un bon gros FUCK à tous les fans de la saga. Oser déconstruire un Univers tel que Star Wars, il faut avoir les couilles. Mais si on le fait, il faut proposer quelque chose de (très) consistant derrière. Sinon, tu te tires une balle dans le pied avant même d'avoir commencé à tourner les scènes. Sans parler du fait que ce film nous propose un scénario absolument vide et qui ne fait rien évoluer dans l'Univers SW. Ce qui peut-être assez malaisant pour certains. Tout comme faire un putain de doigt d'honneur en faisant faire à Luke Sk., jeter le sabre de son père en mode " I don't give a shit ". Faire des trucs chocs, c'est bien mais faut que ce soit intelligent.Bref, il y aurait beaucoup à dire ici.essaye de rattraper la merde de son précédent réalisateur. Il y a de bonnes intentions. Mais on utilise trop de raccourcis complètement WTFs et incohérents avec l'Univers SW. Sans parler de ce Doigt d'honneur magistrale fait aux fans en faisant revenir P********. Zéro originalité et en plus on crache à la gueule des fans d'Anakin S. / Vador en disant qu'en fait c'est pas lui qui a ramené l'équilibre dans la Force mais c'est Rey qui n'en a pas branlé une et on se demande encore ce qu'elle fout là. Forcément en ayant fait deux épisodes médiocres, on ne pouvait avoir qu'une fin comme celle-ci pour réparer les pots cassés.... Bref c'est une putain de honte.Doncpour cette trilogie, cette dernière n'a pas de vision. On fait les films au compte-goutte et en plus suivant les caprices des réalisateurs. Forcément on a un résultat de merde : creux, sans nouveautés et chiant. Georges Lucas doit avoir la haine sérieux. Et qu'on me sorte pas le vieux truc débile " Oué mais GL n'avait pas qu'à vendre sa saga euuuhhhh ". Le mec est vieux. Il a une famille. Il a déjà produit 6 putains de films et s'est fait chier à la gueule par tous les connards de fans adorateurs de la Trilogie. Forcément, le mec veut se retirer et profiter un peu de sa famille. C'est humain. Et puis, n'oublions pas que Disney lui a fait un bon gros coup de pute en n'acceptant pas son script pour l'épisode 7 (alors que c'était décidé lors de la vente de Lucas Art...).Pour ma part, Star Wars est bel et bien mort. On a perdu tout ce qui faisait d'un Star Wars, un Star wars. Je me rappelle gamin quand on disait qu'un SW allait sortir au cinéma, c'était le gros évènement, c'était le truc à ne surtout pas louper. Maintenant c'est " allez vous faire encadrer, j'm'en fous, c'est nul ". Voilà où j'en suis perso.Pourtant, il y a tellement de choses à raconter avec cet Univers. Comment on a pu se planter à ce point ?... Avant la sortie du 7, j'a lu des fanfics qui étaient bien mieux que ce qu'on s'est tapés... Même l'Univers étendu (OMG, RIP mon ami) racontait tellement de bonnes histoires...J'ai extrêmement peur pour les prochains SW que Mickey and Co. vont nous chier à la gueule plus tard. J'espère qu'il n'y aura jamais de suite à cette trilogie. Puisqu'elle n'a rien à voir avec les deux précédentes niveau scénario, originalité, musiques etc.