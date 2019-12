On aura beau dire ce qu'on le veut sur Street Fighter V, le jeu est excellent, surtout depuis sa dernière mise à jour. Je vous propose ce set opposant Tokido à Daigo lors du Capcom Cup 2019. Pour moi, c'est probablement les meilleurs combats qu'on a vu sur le jeu. Vraiment incroyable, le niveau est très, très haut. Vraiment déçu que Tokido ait perdu face à Phenom. Il jouait parfaitement jusqu'à ce qu'il ne fasse que des chopes. Tout ça pour se faire éclater juste après.. Tokido aurait pu gagner ce CC 2019.

posted the 12/19/2019 at 04:07 PM by ellie